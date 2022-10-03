Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Kemalpaşa Mahallesi Ortaokul sokak üzerinde meydana geldi. Ortaokul sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Yunus Yılmaz(36) Yönetimindeki 54 BV 336 plakalı motosiklete, Bahçıvan sokaktan çıkan Ali Özdil(45) Yönetimindeki 16 AEG 64 plakalı otomobil yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber alınamayan babaanne ile torununa saatler sonra ulaşıldı

Haber alınamayan babaanne ile torununa saatler sonra ulaşıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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