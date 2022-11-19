Bilecik’te alkollü sürücünün sebep olduğu trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik’te alkollü sürücünün sebep olduğu trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Necmettin Şener Caddesi üzerinde seyir halindeki Mehmet C.B. yönetimindeki 11 AAU 661 plakalı otomobil ile Atakent Caddesi üzerinde ilerleyen Necib H.B. idaresindeki 26 AED 837 plakalı motosiklet kesiştiği kavşakta çarpıştı. Dün gece meydana gelen olayda, çarpışmanın etkisi ile devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası yaralı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Mehmet C.B.’nin 1.22 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan mahalle sakinleri Atakent Caddesi ile Necmettinşener caddesinin kesiştiği kavşakta sürekli kaza olduğunu belirterek yetkililerden kasis ya da başka bir çözüm bulmalarını istediler.