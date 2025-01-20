Antalya’nın Alanya ilçesinde kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 19.45’te Şekerhane Mahallesi Yaylayolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, anayoldan tali yola geçmek isteyen Emine O.’nun kullandığı O7 AEN 621 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen Zafer Y.’nin kullandığı 07 BLK 525 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki sürücü Zafer Y. ve Hakan K. yere savruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları tedavileri yapılmak üzere Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza sırasında berber dükkânının önünde oturan Halit Bülbül, "Motosikletteki 2 kişi 2-3 metre yukarı fırladı. Ambulanslara haber verdik, onlar geldi, hastaları götürdü’’ dedi.