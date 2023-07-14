Kırıkkale’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada köy muhtarı hayatını kaybetti.

Kaza, Kırıkkale şehir merkezindeki Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 06 BCA 165 plakalı otomobil ile Ahmet Uçarsu’nun kullandığı motosiklet çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan İzzettin Köyü muhtarı Ahmet Uçarsu, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.