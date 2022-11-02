Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Mücahitler Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak arasından çıkan E.D. (19) idaresindeki 33 PV 395 plakalı motosiklet ile caddede seyir halinde olan sürücü D.A.G. (58) yönetimindeki 33 AEV 171 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin yaptığı ihbarla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 kişi kaza yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan 19 yaşındaki E.D. ve motosiklette yolcu olarak bulunan N.K.’nın hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.