Antalya’nın Serik ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaraladı

Kaza, Serik ilçesi D 400 Karayolu, Kadıoğlu Kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. Manavgat istikametine gitmekte olan Fehmi F. Ö’nün kullandığı 07 ANG 296 plakalı otomobil, Serik istikametine gitmekte olan Alperen Gülaydın’ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Gülaydın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Yaralanan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.