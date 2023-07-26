Karabük’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Cadde’de meydana geldi. S.Ö. sevk ve idaresindeki 34 BOD 404 plakalı otomobil aynı istikamette seyreden S.D. sevk ve idaresindeki 78 ABF 849 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.