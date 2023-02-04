Kırıkkale’de sollama yapan otomobilin kamyonet ile kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale’de sollama yapan otomobilin kamyonet ile kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haluk Eyibilen idaresindeki 71 DT 801 plakalı otomobil, sürücüsünün sollama yaptığı esnada karşı yönden gelen Ziya Ü.’nün kullandığı 19 ABE 188 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince, sürücü Haluk Eybilen’in (52) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Ziya Ü. (43) ile yolculardan Rıdvan G. (58) ve Muhammet Ali Ş. (23) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralı şahsında sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerince, LPG’li otomobilin yanma veya patlama riskine karşı tedbir alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından 52 yaşındaki Eybilen’in cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil ve kamyonet, otoparka çekilerek trafikten men edildi.