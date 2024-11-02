Sivas’ta otomobil ile halk otobüsünün karıştığı kazada 2’si çocuk 9 kişi yaralandı.

63 model antika otomobili ile yolda kalanların yardımına koşuyor 63 model antika otomobili ile yolda kalanların yardımına koşuyor

Edinilen bilgiye göre kaza Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Kazada S.T. idaresindeki 58 AFG 104 plakalı otomobil A.T.S. idaresindeki 58 H 0200 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile otobüste bulunan 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Yararılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: iha