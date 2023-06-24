Çorum’un Alaca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Alaca-Yozgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Şahin yönetimindeki 06 CZM 549 plakalı hafif ticari araç ile Veli Mavi yönetimindeki 42 Y 8105 plakalı otomobil, Emniyet kavşağında çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Meral, Zafer ve İsmail Şahin yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.