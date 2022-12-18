Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin yola çıkan elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin yola çıkan elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan sürücü Hikmet Yazıcı (40) yönetimindeki 16 DM 869 plakalı otomobil, yola çıkan Suriye uyruklu Mahir Sevvas (52) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücüler ile bisikletteki yolcular Sabah Semman (45) ile Hamza Sevvas (10) ve Abdulkerim Sevvas (12) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bisikleti uzaklaştırıp sakladı

Kazanın ardından olay yerine gelen yaralıların yakını bisikleti kaza yerinden yaklaşık 500 metre uzaklaştırıp sakladı. Polis ekiplerinin dikkati üzerine bisiklet bulundu. Bisiklet üzerinde yapılan incelemede çalıntı olduğu ortaya çıktı. Sürücünün tedavinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.