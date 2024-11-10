Malatya’da otomobille çarpışan motosiklet yola savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Alparslan Türkeş Bulvarı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 AEK 715 plakalı motosiklet ile 44 AEM 443 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.