Manisa’da ihbara giden itfaiye aracı, kavşakta bir otomobile çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki araçlara vurdu. Kazada bir kişi yaralanırken, toplam 7 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 23.50 sıralarında Yunusemre ilçesi Bahtiyar Tosunbaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbara giden A.K. yönetimindeki itfaiye aracı, 4754 Sokak ile Bahtiyar Tosunbaş Caddesi kesişiminde M.Y.İ. idaresindeki 45 ADD 08 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracı, 4754 Sokak üzerinde park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Kazada itfaiye aracı sürücüsü A.K. yaralanırken, park halindeki araçlarla birlikte toplam 7 araçta maddi hasar meydana geldi. Yaralı sürücü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.