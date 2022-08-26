Yaralananın olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, 17.00 suların Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 44 FL 253 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla 46 ABV 624 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç tarlaya savrulurken araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Malatya’da otomobil ile çarpışan hafif ticari araç tarlaya uçtu. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

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