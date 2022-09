Antalya’da arazi cipi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yan yatan cipin içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan Ukraynalı kadın sürücü ise uzun sure kazanın şokundan çıkamayarak, olay yerine gelen arkadaşının aracının içerisinde sakinleşmeye çalıştı.

Kaza, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Aslı Çakır Alptekin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde seyir halinde bulunan Aykut C. yönetimindeki 48 SY 013 plakalı aracı cipi ile 3042 sokak üzerinden caddeye çıkmak isteyen Ukraynalı Yulıa K. idaresindeki otomobil kavşak üzerinde çarpıştı. Kazanın şiddeti ile sürücünün kontrolünden çıkan arazi cipi takla atarak yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri cip içerisinde bulunan ve yaralanan sürücü ile yanında bulunan arkadaşını hastaneye kaldırdı.

Ukraynalı kadın ise kazayı yara almadan atlattı. Uzun sure kazanın şokunu üzerinden atamayan kadın, olay yerine gelen arkadaşının aracının içerisinde sakinleşmeye çalıştı. Bir sure sonra yaralanan kişilerin arkadaşları da olay yerine geldi. Bu sırada arkadaşını merak ederek olay yerine koşan kişinin elinden bir an olsun kolasını bırakmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Diğer taraftan itfaiye ekipleri, yan yatan cipten sızan yakıt dolayısı ile patlama ihtimaline karşı olay yerini güvenlik şeridi ile çevirdi. Kazada karışan araçlar çekici yardımı ile otoparka kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.