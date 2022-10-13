Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Enes Tuluk idaresindeki bisiklet ile Sadi Turan idaresindeki 41 HU 474 plakalı otomobille Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesinde çarpıştı. Meydana gelen kazda bisiklet sürücüsü Enes Tuluk yaralandı.

Adıyaman’da, bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.