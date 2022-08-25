Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Av. Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan K.O idaresindeki 46 AH 875 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada otomobil ikiye bölündü sürücüsü yaralandı.

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