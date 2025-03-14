Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait yolcu otobüsü ile çarpışan Fiat Tofaş otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Tosya ilçesi D100 karayolu Sümela Park mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 ABU 169 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, İBB’ye ait 34 FDA 410 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki Yağız Kırım (18) olay yerinde hayatını kaybederken, babası Erhan Kırım ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan baba Erhan Kırım, Tosya Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hayatını kaybeden Yağız Kırım’ın cenazesi ise sıkıştığı araçtan çıkartılarak morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.