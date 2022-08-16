Sinop’ta kontrolden çıkan otomobilin bir evin bahçesine uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sinop’ta kontrolden çıkan otomobilin bir evin bahçesine uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Korucuk Mahallesi Kiraztepe mevkisinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice A. (31) idaresindeki 34 ND 7443 plakalı otomobil, sürücüsü virajı alamayınca önce durağın yanındaki minibüse çarptı ardından durağa çarparak arkasındaki evin bahçesine uçtu. Yan yatan otomobilde sürücü ile E.A. (16) ve Ş.A.(23) yaralandı, 91 yaşındaki Asiye Kocadağ ise sıkıştığı aracın içinde hayatını kaybetti.

Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Asiye Kocadağ ise Olay Yeri İnceleme ve savcının incelemesinin ardından Sinop Belediyesi İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Cenaze Nakil Aracı ile morga kaldırıldı.