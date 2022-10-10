Adana’da otomobil seyir halindeki elektrikli scooter’a arkadan çaptı. Kazada elektrikli scooter sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Adana’da otomobil seyir halindeki elektrikli scooter’a arkadan çaptı. Kazada elektrikli scooter sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 01 YK 823 plakalı otomobil, Ersin Lastikçi’nin (38) kullandığı elektrikli scooter’a arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Lastikçi’nin öldüğünü tespit etti. Polislerin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmi belirtilmeyen otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.