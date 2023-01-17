Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobilde maddi hasar meydana gelirken çarpmanın etkisiyle karayoluna savrulan parçalara çarpan başka bir otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Elektrik direği de tehlike arz etti.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen A.Y. idaresindeki 33 F 3600 plakalı otomobil sürücüsü aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle yeni sanayi girişinde refujde bulunan elektrik direğine çarptı.

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