Zonguldak Alaplı ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil beton aydınlatma direğine çaptı: Kazada 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Alaplı Akçakoca karayolu Belediye Plajlar mevkiinde meydana geldi. 54 AET 207 plakalı Fort marka otomobil, Belediye Plajlar mevki kavşağında yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Meydan gelen kazada otomobil içinde bulunan sürücü ile birlikte 2 kişi yalandı. Yaralılar,kaza yerine çağrılan ambulansla Alaplı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.