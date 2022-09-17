Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde bir otomobilin emniyet şeridinde duran çekiciye arkadan çarpması sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde bir otomobilin emniyet şeridinde duran çekiciye arkadan çarpması sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Karaman istikametine gelmekte olan Murat A. (52) yönetimindeki 34 BSM 160 plakalı Skoda marka otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran Fatih Y. idaresindeki 33 PY 826 plakalı IVECO marka çekiciye arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Semahat K. (64), Eslem Elif K. (12) ve Burak K. (25) yaralandı. İtfaiye ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkarılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Burak K.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.