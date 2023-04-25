Kastamonu’nun Daday ilçesinde bir otomobil, yola çıkan domuz sürüsünün arasına daldı. Kazada 4 domuz telef olurken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kaza, Daday-Kastamonu karayolu Daday Orman İşletme Müdürlüğü Fidanlık Şefliği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan K.K. idaresindeki 37 DR 357 plakalı otomobil, bir anda yola çıkan domuz sürüsünün arasına daldı. Otomobilin çarptığı 4 domuz telef oldu. Kazada otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Kazanın ardından bölgeye gelen Daday Belediyesi ekiplerince telef olan domuzlar kepçe yardımıyla yoldan kaldırıldı.