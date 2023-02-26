Edinilen bilgiye göre, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde derenin etrafında dönüş yapmak isteyen Şükrü Ş. yönetimindeki 16 AUD 131 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Kalburt Deresi’ne uçtu. Kazada sürücü yaralanmazken, araç derenin içerisinde kaldı. Aracı çıkarmaya çalışan sürücü başarılı olamayınca, otomobili derenin içinde bırakarak gitti.

Arnavutköy’de iş yerinden sigara ve gıda hırsızlığı kamerada

Arnavutköy’de iş yerinden sigara ve gıda hırsızlığı kamerada

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