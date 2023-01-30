Artvin’in Arhavi ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

Artvin’in Arhavi ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Arhavi ilçesinin sanayi sitesi mevkiinde seyir halindeki Fikri Alkan yönetimindeki 53 HR 220 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü. İhbar üzerine 112 acil servis, polis, itfaiye ve Hopa Arama Kurtarma (HOPA) ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Fikri Alkan hayatını kaybederken, araçta bulunan sürücünün eşi Aysel Alkan ise yaralandı.

Ters dönen araçta sıkışan Aysel Alkan ekiplerin yoğun çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılarak Arhavi Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Fikri Alkan’ın cenazesi ise hastanenin morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor,