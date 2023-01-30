Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaralı kadınlar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Mesudiye Mahallesi ile Yeni Mahalle arasındaki yolda meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan sürücü Sema Onaran (27) yönetimindeki 06 HD 3275 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Bedre deresine yuvarlandı. Dere içerisinde yan yatan araçtaki sürücü ve arkadaşı Özlem Karakafa (38), vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dere yatağına düştüğü kazada, sürücü ve arkadaşı yaralandı.

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