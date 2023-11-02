100 karayolunda otomobilin önünde seyir halinde bulunan çekiciye çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Selamlar kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre A.T D. (25) idaresindeki 43 ACU 862 plaka otomobil, Selamlar mevkiinde aynı istikamete giden U.B. (43) idaresindeki 34 BAD 343 çekici aracın arka kısmına çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin içinde bulunan sürücü A.T.D. ile araçta bulunan Ö.İ. ve T.Ş. yaralandı. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kısmen trafiğe kapanan yol araçların çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.