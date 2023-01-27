Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir kişi otomobilin çarptığı kediyi araçların hızla geçtiği yola girerek aldı ancak çabası yetersiz kaldı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir kişi otomobilin çarptığı kediyi araçların hızla geçtiği yola girerek aldı ancak çabası yetersiz kaldı.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Yeşilköy Mahallesinden geçen Samandağ-Antakya karayolu üzerinde otomobil kediye çarptı. Kedinin çırpınışlarını gören bir genç kız ise hızla geçen araçlara rağmen yola girdi. Kediyi yoldan alan genç kız, hayvanı kenara götürdüğünde telef olduğunu fark etti.

Canını tehlikeye atan genç kızın hareketi görenlerin takdirini topladı.