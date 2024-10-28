Kayseri’nin Talas ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Hulusi Akar bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 EC 708 plakalı otomobil, A.A.’nın kullandığı elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle A.A. yola savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.A.; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar da incelemelerin ardından çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.