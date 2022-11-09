Otomobil çalan H.G. ve C.O. isimli şahıslar ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Patlayan trafo paniğe neden oldu

Patlayan trafo paniğe neden oldu

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