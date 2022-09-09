Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletteki 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Annesinin kucağındaki 3 aylık bebek kazayı yara almadan atlattı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletteki 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Annesinin kucağındaki 3 aylık bebek kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Alanyurt’tan İnegöl’e seyir halinde olan Kasım D. (29) yönetimindeki 16 AC 7776 plakalı otomobil, yol kenarındaki benzin istasyonuna girmek için manevra yapan Suriye uyruklu Nureddin Elkasir (31) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü ile eşi Beyan (29) çocukları Kevser (7) ve Nur Eşşam (9) yaralandı. Yaralı anne kucağındaki 3 aylık Muhammed ismindeki bebeğini ise kollarıyla sararak korudu. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Nur Eşşam’ın (9) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.