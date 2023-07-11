Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir otomobil seyir halinde gittiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bariyerleri aştı, karşı şeride geçerek takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 07.20 saatlerinde Ahatlı yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram dönüşü için yola çıkan ve Sakarya iline gitmekte olan Ulus Belediye Başkanı Hüseyin Uzun’un kardeşi Hikmet Uzun idaresindeki 34 UZ 1054 Hyundai marka otomobil, Ahatlı köyüne geldiği esnada yolda selden oluşan çukurları fark edemeyerek direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobille bariyerleri aştı ve karşı şeride geçti. Taklalar atarak ters şekilde duran otomobilde bulunan sürücüsü Hikmet Uzun, eşi ve annesi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün tedavisi ayakta yapılırken diğer yaralılar ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.