Bursa’nın Orhangazi ilçesi yakınları İstanbul İzmir otobanı üzerinde bir otomobil kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Takla atan otomobilde bulunan 4 kişi şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesi yakınları İstanbul İzmir otobanı üzerinde bir otomobil kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Takla atan otomobilde bulunan 4 kişi şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza sabah 08.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Karsak kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; İstanbul’dan Bursa istikametine giden B.K. (23) idaresindeki 16 NPA 32 plakalo otomobil Karsak kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarında bariyerleri aşan otomobil takla atarak şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan sürücü B.K. ile birlikte A.S. (20), S.S.B.(20) ve B.U.(19) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Orhangazi Devlet Hstanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı belirlenirken, şarampole uçan otomobil vinç yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.