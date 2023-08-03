Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere saplandı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesi D100 Karayolu Ankara istikameti İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D idaresindeki 41 AD 296 plakalı Peugeot marka otomobil, bariyerlere saplandı. Kazanın etkisiyle sürücü M.D yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bariyeri kesmesiyle otomobil saplandığı yerden çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.