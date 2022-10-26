Alınan bilgiye göre kaza, öğlen saatlerinde ilçedeki okullar bölgesinde meydana geldi. Bayram Yıldırımçakar yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyeti kaybedilerek bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü Bayram Yıldırımçakar, ilk müdahalesinin ardından Van’a sevk edildi.

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