Elazığ’da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, bahçeye uçtu. Kazada bir kişi yaralandı.

Elazığ’da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, bahçeye uçtu. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, kontrolden çıkarak bir lojmanın bahçesine uçtu. Kazada, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceme yaptı. Ardından araç, vinç yardımı ile bahçeden çıkartıldı.