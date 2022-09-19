Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan kazada sürücü kaldırıma ve ardından bir evin bahçe çitlerine çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada, araçta maddi hasar meydana geldi.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan kazada sürücü kaldırıma ve ardından bir evin bahçe çitlerine çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, sabah saatlerinde Muratlı Vergi Dairesi yan sokağında meydana geldi. İddiaya göre, bir anlık dikkatsizlik neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden İ.A. idaresindeki 59 NC 993 plakalı otomobil, yoldan çıkarak önce kaldırıma, sonra bir evin bahçe çitlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve bahçe demirleri hasar görürken, sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri ise sürücünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti ve hakkında idari işlem yaptı. Bahçe demirleri yıkılan ev sahibi ise şikayetçi olmadı.