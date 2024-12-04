Düzce’de kontrolden çıkıp bahçe duvarını yıkan otomobildeki 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Kalıcı konutlardan bağlantı yolu yönüne seyreden M.T. idaresindeki 81 KF 543 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir binanın bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yıkılan beton duvar, park halindeki 81 ACM 586 plakalı Peugeot marka hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada Fiat Tofaş otomobil içerisindeki Sedat T. (37), D.E.C.T. (4), Vesile T. (24), B.T. (15) ve A.T. (1) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar gören 2 araç da çekici ile kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.