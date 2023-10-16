Kocaeli’de cenazeden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin kazaya karışması neticesinde 2 kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücünün de hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana geldi. Samsun’da yakınlarının cenazesinden döndükleri ve Tekirdağ istikametine seyrettikleri öğrenilen Zekeriya Batur idaresindeki 34 J 3507 plakalı otomobil, önünde giden 16 BEE 13 plakalı otomobile çarptı. Zekeriya Batur yönetimindeki otomobil, ardından refüjdeki bariyerlere çarparak yol kenarına savruldu. Toprak zemine çarparak takla atan otomobildeki Fatma Batur ve Çetin Batur hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zekeriya Batur’un da hayatını kaybettiği öğrenildi.