Samsun’un Kavak ilçesinde bir otomobilin, ara yoldan caddeye kontrolsüzce çıkan otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyon istikametine giden 55 APL 954 plakalı otomobil, Çakıralan yolundan aniden caddeye çıkan 55 BG4 94 plakalı otomobile çarptı, ardından yol kenarında park halinde duran 55 ANP 740 plakalı hafif ticari araca vurarak durdu. Kazada bir kişi yaralanırken, inceleme devam ediyor.