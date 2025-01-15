Hatay’ın İskenderun ilçesinde otomobilin, çarpıştığı motosiklet sürücüsünün ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobil, yere savrulan motosiklet sürücüsünün üzerinden geçti. Feci kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken kaza anı anbean kameraya yansıdı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.