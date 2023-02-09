Gümüşhane’den Hatay’a otomobil almak için giden 23 yaşındaki Onur Yılmaz, gece giriş yaptığı otelin birkaç saat sonra deprem nedeniyle çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Gümüşhane’den Hatay’a otomobil almak için giden 23 yaşındaki Onur Yılmaz, gece giriş yaptığı otelin birkaç saat sonra deprem nedeniyle çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Gümüşhane’de yaşayan Onur Yılmaz, Hatay’da internet üzerinden bulduğu otomobili almak için 6 Şubat günü gece 02 sıralarında ulaşarak Antakya ilçesi İstiklal Caddesi üzerindeki Divan Otel’e giriş yaptı.

Ertesi gün aracı alıp Gümüşhane’ye dönmek üzere istirahat eden Yılmaz, sabaha karşı gerçekleşen depremde yıkılan otel binasının içerisinde mahsur kaldı. Ekiplerin 2 günlük çalışması sonucu bugün sabah saatlerinde Yılmaz’ın cansız bedenine ulaşılırken, ilk belirlemelerde Yılmaz’ın deprem olduğu anda yıkıntı altında kalarak vefat ettiği tespit edildi.

Otomobil almak için gittiği Hatay’da deprem sonucu vefat eden Yılmaz’ın cansız bedeni bölgeye giden yakınları tarafından teslim alınırken, cenazesi yarın Cuma namazına müteakip Kemaliye Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Emirler Mezarlığında toprağa verilecek.