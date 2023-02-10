Cenaze namazına katılan Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen acılı baba Serdar Yılmaz’la birlikte tabuta omuz verirken, cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Genç yaşta hayatını kaybeden Yılmaz, Emirler Mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi.

Gümüşhane’den Hatay’a otomobil almak için giden ve kaldığı otelin deprem nedeniyle yıkılması sonucu cansız bedenine 3 gün sonra ulaşılan 23 yaşındaki Onur Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.