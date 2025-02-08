Bursa’da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi girişinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilden seyir halindeyten bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Sürücünün aracı kenara çekmesinin ardından alevler bir anda otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, aracın yandığı anlar kameraya yansıdı.