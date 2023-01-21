Sakarya’nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarptı. Araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarptı. Araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde Pamukova Kemaliye-Mekece yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aygün S. (47) idaresindeki 54 AVE 363 plakalı Dacia marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı sürücü Aygün S., Pamukova İlçe Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.