Yaralılar, ambulanslarla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İsmail Hakkı Uzunçarşılı Parkı’nda çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları

İsmail Hakkı Uzunçarşılı Parkı’nda çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları

Edinilen bilgiye göre, 43 ABL 229 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

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