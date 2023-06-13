Afyonkarahisar’da meydana gelen bir trafik kazasında kontrolden çıkan Tofaş otomobil çarptığı evin duvarına adeta tırmanıp dik bir şekilde durdu.

Kaza, Çay ilçesi Pınarlı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K. yönetimindeki 03 SC 499 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tarlaya giren otomobil ardından bir evin bahçesindeki tek örgüleri aşıp evin duvarına çarparak dik bir şekilde durdu. Meydana gelen kazada sürücü Y.K. yaralandı. Yaralı sürücü sonrasında çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından dik bir şekilde duran otomobil ilginç bir manzara oluştururken, olay sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı.