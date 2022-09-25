Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 50 metre yuvarlanarak bir evin çatısına çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 50 metre yuvarlanarak bir evin çatısına çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Caner Düzgün (33) yönetimindeki 41 AAB 152 plakalı otomobil Özkürtün beldesinden Kürtün ilçe merkezine ilerlerken Aşağı Uluköy Mahallesi Hanyanı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkıp kaldırımdaki demir korkulukları kırarak yaklaşık 50 metre yuvarlanıp bir evin çatısına çarparak durabildi. Kazada sürücü Düzgün ile araçta yolcu olarak bulunan Sinan Köse (29) yaralandı. Yaralılar görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından önce Kürtün ardından da Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araç hurdaya döndü.