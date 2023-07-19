Adana’da ilk kez uygulanan otomasyonlu sulama sistemini kullanarak devlet desteği ile soya ekimi yapan üreticinin yüzü tarladaki verim ile güldü.

İmamoğlu ilçesinde bu yıl ilk kez ekimi yapılan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle otomasyonlu sulama sistemi kullanılarak soyada üretim gerçekleştirildi. 42 üreticinin 2 bin 410 dönüm arazide yüzde 75 tohum desteği ile üretim yaptığı soya ürünü bölgede yine ilk kez kullanılan otomasyon sulama sistemi ile sulanarak üretime kazandırıldı.

İmamoğlu’nun Ufacıkören Mahallesi’nde 73 dekar arazide bu yıl ilk kez Yedigöze sulama projesi ile otomasyon sistemi ile tarlalarını uzaktan da sulayarak hem zaman hem de su tasarrufu sağlayan üretici Ruhi Alınç, "Bakanlığımızın desteği ile deneme suyu verildi ve sulu ekim alanları arttı. İlçe tarım müdürlüğümüz ile yüzde 75 hibe destekli soya tohumu verdiler ve su desteği ile üretime başladık. Soya ürünü azotu havadan alabilen tek bitki ve yağlık olduğu için katma değeri çok yüksek. Gübre kullanımı mısırın 3’te biri kadar. Şu anda güzel gidiyor dönümde 500 kilogram verim bekliyoruz" dedi.

Ağustos sonunda ilk hasadı yapacaklarına değinen Alınç, "Daha az suyla daha yüksek ürün verimi alacağız. Sulamada otomasyon sistemi olduğu için tarlaya gelmeden cep telefonundan açma kapama yapabiliyoruz" diye konuştu.